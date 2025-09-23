विदर्भ

Yavatmal Crime : धक्कादायक! शिक्षकानेच लुटली विद्यार्थिनीची अब्रू; जबरदस्तीने केला लैंगिक अत्याचार, पीडित मुलगी गर्भवती राहिली अन्...

Yavatmal Teacher Assault Case : प्रेमाच्या जाळ्यात तिला अडकवले आणि वारंवार शिकवणीच्या बहाण्याने तिला घरी बोलावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले.
Yavatmal Crime News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Yavatmal Crime News : यवतमाळमधून एक धक्कादायक आणि शिक्षक-विद्यार्थिनीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आलीये. खासगी शिकवणीच्या नावाखाली एका शिक्षकाने १६ वर्षीय विद्यार्थिनीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले. यामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली.

