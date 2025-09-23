Yavatmal Crime : धक्कादायक! शिक्षकानेच लुटली विद्यार्थिनीची अब्रू; जबरदस्तीने केला लैंगिक अत्याचार, पीडित मुलगी गर्भवती राहिली अन्...

Yavatmal Crime News : यवतमाळमधून एक धक्कादायक आणि शिक्षक-विद्यार्थिनीच्या नात्याला काळिमा फासणारी घटना समोर आलीये. खासगी शिकवणीच्या नावाखाली एका शिक्षकाने १६ वर्षीय विद्यार्थिनीवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केले. यामुळे पीडित मुलगी गर्भवती राहिली. .त्यानंतर तिला गर्भपाताच्या गोळ्या देण्यात आल्या. या गोळ्यांचा अतिरेक झाल्याने तिची प्रकृती खालावली आणि उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू (Minor Girl Death) झाला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी शिक्षकाला अटक केली आहे..Bhandara Crime : Facebook वरील मैत्रीचा भीषण शेवट; भेटायला बोलवून गुंगीचं औषध देऊन केला अत्याचार, भंडाऱ्यातील घटनेने खळबळ.शिकवणीच्या बहाण्यानं घरी बोलावलं अन्...महितीनुसार, यवतमाळ जिल्ह्यातील एका गावात आरोपी शिक्षक खासगी शिकवणी चालवत होता. पीडित मुलगी त्याच्याकडे शिकवणीला जात होती. मात्र, या शिक्षकाची तिच्यावर वाईट नजर होती. त्याने प्रेमाच्या जाळ्यात तिला अडकवले आणि वारंवार शिकवणीच्या बहाण्याने तिला घरी बोलावून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. यामुळे अल्पवयीन मुलगी गर्भवती राहिली..आरोपीने पीडितेला दिल्या गर्भपाताच्या गोळ्यागर्भवती असल्याचे समजल्यानंतर आरोपीने पीडितेला गर्भपाताच्या गोळ्या दिल्या. या गोळ्यांचा अतिरेक झाल्याने मुलीला अस्वस्थ वाटू लागले आणि ती गंभीर आजारी पडली. तिची प्रकृती ढासळल्यानंतर तिने आपल्या कुटुंबीयांना याबाबत सांगितले. कुटुंबीयांनी तातडीने तिला नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच तिचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तपास सुरू केला आणि आरोपी शिक्षकाला अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.