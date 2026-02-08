विदर्भ

Forest Department: येलदरी स्मृतीवनाची गेली रया! कोट्यवधींचा प्रकल्प धुळीस; वनविभागाचे दुर्लक्ष

Ambitious Smrutivan Project Turns Abandoned: येलदरी जंगलातील स्मृतीवन वनविभागाच्या दुर्लक्षामुळे अवघ्या सहा वर्षांत ओसाड झाले आहे. कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेला हा प्रकल्प अपयशाचे प्रतीक ठरत आहे.
दिनकर गुल्हाने
पुसद (जि. यवतमाळ) : वनविभागाच्या पुढाकारातून येलदरी जंगल परिसरात साकारलेले ‘स्मृतीवन’ वनविभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ओसाड झाले. अवघ्या सहा वर्षांतच कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निसर्गप्रेमींसाठी निराशेचे प्रतीक ठरला.

