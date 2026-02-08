Forest Department: येलदरी स्मृतीवनाची गेली रया! कोट्यवधींचा प्रकल्प धुळीस; वनविभागाचे दुर्लक्ष

पुसद (जि. यवतमाळ) : वनविभागाच्या पुढाकारातून येलदरी जंगल परिसरात साकारलेले ‘स्मृतीवन’ वनविभागाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे ओसाड झाले. अवघ्या सहा वर्षांतच कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प निसर्गप्रेमींसाठी निराशेचे प्रतीक ठरला..पुसदपासून पाच किलोमीटर अंतरावर खंडाळा-येलदरीच्या सागवान वृक्षराजीत राज्यमार्गालगत तब्बल तीन हेक्टर क्षेत्रात या स्मृतीवनाची उभारणी करण्यात आली. तत्कालीन उपवनसंरक्षक अरविंद मुंढे यांच्या संकल्पनेतून वड, पिंपळ, उंबर, जांभूळ, चिंच आदी १,८०० वृक्षलागवडीची योजना राबवण्यात आली. जन्म, विवाह, यशस्वी प्रसंग तसेच निधनाच्या स्मरणार्थ वृक्षारोपण करण्याची संकल्पना या वनाला वेगळेपण देणारी होती..निसर्गरम्य तलाव, येलदरी घाटाचे सौंदर्य आणि पुसद शहराचे विहंगम दृश्य लाभलेल्या या ठिकाणी पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने भव्य कमान, चौकी, अंतर्गत रस्ते, माहितीफलक, सौरऊर्जा दिवे, खेळणी, व्यायाम साहित्य आणि पाण्याची टाकी अशा अनेक सुविधा उभारण्यात आल्या. मात्र उद्घाटनानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांचे स्थानांतर झाल्यानंतर स्मृतीवनाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे..आज या परिसरात पाच फूट उंच गवत, झुडपे व वेली वाढल्या असून रस्ते झाकले आहेत. फलक तुटलेले, साहित्य मोडकळीस आलेले असून सौरऊर्जा यंत्रणा चोरीला गेल्याने परिसर अंधारात व असुरक्षित झाला आहे. देखभाल व सुरक्षेअभावी हा प्रकल्प अपयशी ठरत असल्याचा आरोप होत आहे..Dhule News : धुळ्याचा कायापालट! ७७ कोटींच्या विकासकामांचे भूमिपूजन; शहरात साकारणार हायटेक 'जयहिंद सिटी मॉल'.या प्रकल्पावरील खर्च, देखभाल निधीचा वापर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांची भूमिका याबाबत पारदर्शक माहिती न मिळाल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. सार्वजनिक निधीच्या या अपव्ययाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.