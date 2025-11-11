विदर्भ

Vidarbha Cold : विदर्भात कडाक्याच्या थंडीचा यलो अलर्ट; उत्तर महाराष्ट्र गारठला; धुळे @८.४ अंश

प्रादेशिक हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस संपूर्ण विदर्भात कडाक्याच्या थंडीचा ‘यलो अलर्ट’ दिल्यामुळे हुडहुडी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
vidarbha cold

vidarbha cold

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर - प्रादेशिक हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस संपूर्ण विदर्भात कडाक्याच्या थंडीचा ‘यलो अलर्ट’ दिल्यामुळे हुडहुडी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सोमवारच्या तुलनेत नागपूरच्या तापमानात आज अंशतः वाढ झाली, मात्र थंडीचा कडाका कायम होता. गोंदिया येथे लागोपाठ तिसऱ्या दिवशी विदर्भात नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली.

Loading content, please wait...
Nagpur
maharashtra
vidarbha
north maharashtra
Cold
Winter
Yellow Alert

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com