Vidarbha Cold : विदर्भात कडाक्याच्या थंडीचा यलो अलर्ट; उत्तर महाराष्ट्र गारठला; धुळे @८.४ अंश

नागपूर - प्रादेशिक हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस संपूर्ण विदर्भात कडाक्याच्या थंडीचा ‘यलो अलर्ट’ दिल्यामुळे हुडहुडी आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सोमवारच्या तुलनेत नागपूरच्या तापमानात आज अंशतः वाढ झाली, मात्र थंडीचा कडाका कायम होता. गोंदिया येथे लागोपाठ तिसऱ्या दिवशी विदर्भात नीचांकी तापमानाची नोंद करण्यात आली. .केरळच्या किनाऱ्यालगत अरबी समुद्रात समुद्र सपाटीपासून १.५ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. राज्यात दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम असून, पहाटे थंडीचा कडाका जाणवत आहे. सकाळी थंडी तर दुपारी चटका आणि उकाडा अशी परस्पर विरोधी स्थिती पाहायला मिळत आहे..राज्याच्या कमाल तापमानात हळूहळू घट होत असून, मंगळवारी (ता. ११) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये डहाणू येथे ३२.९ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली. धुळे येथील कृषी महाविद्यालय येथे राज्याचे नीचांकी ८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर जळगाव, निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात थंडीची लाट कायम होती. तर जेऊर, नाशिक, परभणी कृषी विद्यापीठ, गोंदिया येथे लाटे सदृश स्थिती असल्याने हुडहुडी होती..किमान तापमानाचा पारा १० अंशांखाली घसरल्यास आणि तापमानात सरासरीपेक्षा ४.५ अंशांपेक्षा अधिक घट झाल्यास थंडीची लाट आल्याचे असे समजले जाते. राज्याच्या उत्तरेकडे गारठा अधिक असून, पहाटे धुक्यासह दव पडल्याचे चित्र कायम आहे. दक्षिणेकडील जिल्ह्यात मात्र किमान तापमान कमी-अधिक होत आहे. आज (ता. १२) राज्याच्या किमान तापमानात घट कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..१९१२ मध्ये पारा गेला होता ६.७ अंशांवरनोव्हेंबर महिन्यातील थंडीचा इतिहास बघितल्यास, वैदर्भीयांना नेहमीच कडाक्याच्या थंडीला सामोरे जावे लागले आहे. १९१२ मध्ये नागपूरचा पारा विक्रमी ६.७ अंशांपर्यंत खाली आला होता. २०१६ मध्ये २८ नोव्हेंबर रोजी किमान तापमान ९.८ अंशांपर्यंत घसरले होते. याशिवाय १९४६ मध्ये महिनाभरात १६२ मिमी पाऊसही नागपूरकरांनी अनुभवला आहे.राज्यातील थंडीची लाट असलेली ठिकाणेधुळे ८.४, जळगाव ९.२, निफाड ९.६..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.