Gadchiroli: लष्करात ट्रेनिंगनंतर पहिल्या ड्युटीवर जाण्याआधीच काळाचा घाला; पहाटे धावायला गेल्यावर टेम्पोची धडकेत २० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

गडहिंग्लज: सहा महिन्यांपूर्वी तो सैन्य दलात भरती झाला. ट्रेनिंग संपल्यानंतर त्याला काही दिवसांची सुटी मिळाली. ती संपल्यानंतर आसाममध्ये तो प्रत्यक्ष कर्तव्यावर हजर होणार होता. आज पहाटे साडेपाचच्या सुमारास धावण्याचा सराव करताना एका टेम्पोने धडक देऊन त्याला काही अंतर फरफटत नेले..त्यात तो गंभीर जखमी झाला. निखिल नागाप्पा कोळी (वय २०, रा. दुंडगे, ता. गडहिंग्लज) असे जखमी तरुणाचे नाव आहे. याबाबतची माहिती अशी, निखिलचे वडील भारतीय सैन्य दलातून वर्षभरापूर्वी निवृत्त झाले आहेत..Deglur Bhukhand: कर्मचाऱ्यांसाठीचे भूखंड इतरांच्या घशात? देगलूर प्रकरणात चौकशीचे आदेश, सहकार क्षेत्रात खळबळ.निखिलचे परिश्रम विद्यालयात माध्यमिक, तर शिवराज महाविद्यालयात महाविद्यालयीन शिक्षण झाले. सैन्य दलात भरती होण्याच्या त्याच्या स्वप्नाची पूर्ती सहा महिन्यांपूर्वीच झाली. त्याने ट्रेनिंगही पूर्ण केले. त्यानंतर काही दिवसांची त्याला सुटी मिळाली होती..त्याची पहिली नेमणूक आसाम येथे झाली होती. सुटी संपल्यानंतर तो थेट कर्तव्यावर रूजू होणार होता. दरम्यान, सुटीवर आल्यानंतरही तो रोज धावण्याचा सराव करत होता. आज पहाटे साडेपाचच्या सुमारास नेहमीप्रमाणे तो संकेश्वर-बांदा महामार्गावर धावत होता. महामार्गावरील दुंडगेच्या नवीन वसाहतीजवळ येताच मागून भरधाव वेगाने येणाऱ्या टेम्पोने (एमएच ०९, सीयू ३१३५) निखिलला धडक दिली आणि त्याला काही अंतरापर्यंत फरफटत नेले..Electric Vehicles Maharashtra : पेट्रोल-डिझेलच्या दणक्याला 'इलेक्ट्रिक' उत्तर! ई-वाहनांच्या खरेदीत मोठी वाढ; राज्यात नऊ लाख, तर जळगावात 23 हजार 'ईव्ही'.त्यात त्याच्या डोक्याला, पाठीला, हातापायांना गंभीर दुखापत झाली. त्याला कोल्हापूरला खासगी दवाखान्यात दाखल केले. तातडीने उपचार सुरू केल्याने दिवसभरात त्याच्या प्रकृतीत सुधारणा झाल्याचे सांगण्यात आले. याप्रकरणी लक्ष्मण कोळी यांच्या फिर्यादीवरून टेम्पोचालक गंगाधर देवाप्पा मोकनवार (६० रा. हुनगीनहाळ, ता. गडहिंग्लज) याच्याविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.