Solar Stove: शेतकरी पुत्राचा नवा प्रयोग, विकसित केली साैर ऊर्जेवरील शेगडी; गॅस सिलिंडरची हाेणार बचत

वर्धा : गॅस दरवाढीच्या दरवाढीने ग्रामीण कुटुंबीय हाेरपळत असताना त्यावर मात करायची म्हणून कासारखेडा येथील शेतकरी पुत्राने कल्पकतेच्या जोरावर साैर उर्जेवरील धूरविरहित शेगडी विकसित केली आहे..याेगेश लिचडे असे या प्रयाेगशील शेतकरीपुत्राचे नाव आहे. ही शेगडी कोळसा, कचरा अशा इंधनावर चालणारी नव्हे, तर सौरऊर्जेवर चार्जिंग करून वापरता येणारे आधुनिक उपकरण आहे..धक्कादायक घटना! 'साेलापूर जिल्ह्यात दोन शेतकऱ्यांनी जीवन संपवले'; सोयाबीन पाण्याखाली; चिठ्ठीतील मजकुराने पाणावले डोळे...आर्वी तालुक्यातील कासारखेडा गावातील योगेश लिचडे या तरुण शेतकरी पुत्राने आपल्या संघर्षातून ही शेगडी तयार केली आहे. याेगेशच्या घरची परिस्थिती हलाखीची असून शेतीतून ताेडके उत्पन्न मिळत असल्यामुळे वेगळा मार्ग शोधला. महागाईच्या काळात ग्रामीण महिलांना दिलासा मिळावा, वेळ आणि पैशाची बचत व्हावी, या हेतूने त्याने संशोधन सुरू केले आणि अनेक प्रयोगांअंती धूरविरहित शेगडी तयार करण्यात यश मिळविले..योगेशला लहानपणापासूनच नवनवीन उपकरणे बनविण्याची रुची आहे. यापूर्वी त्याने डवरणी यंत्र, लहान ट्रॅक्टर, फवारणी पंप, व्हीआयपी मचाण, अशी अनेक साधने तयार केली. त्यातील व्हीआयपी मचाणला शेतकरी व नागरिकांकडून चांगली पसंती मिळाली. .आता ग्रामीण महिलांच्या दैनंदिन गरजांसाठी धूरविरहित शेगडी विकसित केली. ग्रामीण भागात पर्याय म्हणून धूरविरहित शेगडी मोठी क्रांती घडवू शकते. केवळ पैशांची बचतच नाही, तर आरोग्य आणि वेळेच्या दृष्टीनेही ही शेगडी अंत्यत उपयोगी ठरणार आहे. योगेशसारख्या प्रयोगशील तरुणामुळे ग्रामीण भागात स्वावलंबनाची नवी दारे उघडत आहेत..चार्जिंगचा खर्चही नाममात्रगेल्या काही वर्षांत गॅस सिलिंडरचे दर गगनाला भिडले आहेत. महिन्याला गॅस सिलिंडर खरेदी करणे ग्रामीण भागातील कुटुंबांना अवघड झाले आहे. अशा वेळी योगेशने बनविलेली ही धूरविरहित शेगडी महिलांसाठी वरदान ठरणार आहे. महिन्याला चार्जिंगचा नाममात्र खर्च येतो. ग्रामीण भागातील महिला अनेकदा लाकूड किंवा कोळसा वापरताना धुरामुळे श्वसन व इतर प्रकारचा त्रास होताे. या धूरविरहित शेगडीमुळे त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण होणार आहे. शिवाय, यावर स्वयंपाक करताना वेळेचीही बचत होते..शेगडीची वैशिष्ट्येलाकूड, कोळसा, कचरा इंधन म्हणून वापरता येते.विजेवर चार तास चार्जिंग केल्यास शेगडी ५–६ दिवस चालते.महिन्याचा चार्जिंग खर्च केवळ २५ ते ३० रुपयेसौर पॅनेलवरही चालणारी शेगडी उपलब्ध.Farmer Success Story:'आधुनिक तंत्रज्ञान व मेहनतीच्या जोरावर फुलवले नंदनवन'; भगवान अहिरेंनी प्रतिकूल परिस्थितीवर केली मात.ग्रामीण भागातील अधिकाधिक कुटुंबांपर्यंत ही अत्याधुनिक शेगडी पोहोचावी, यासाठी आगामी काही महिन्यांत उत्पादनाचा विस्तार करण्याचे नियोजन करीत आहे. शेतकरी व ग्रामीण महिलांना आर्थिकदृष्ट्या दिलासा मिळावा, यासाठी हा प्रयत्न सतत सुरू असणार आहे.- योगेश लिचडे, प्रयाेगशील शेतकरी, कासारखेडा..