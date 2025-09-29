विदर्भ

Solar Stove: शेतकरी पुत्राचा नवा प्रयोग, विकसित केली साैर ऊर्जेवरील शेगडी; गॅस सिलिंडरची हाेणार बचत

Yogesh Lichde: गॅस दरवाढीच्या दरवाढीने ग्रामीण कुटुंबीय हाेरपळत असताना त्यावर मात करायची म्हणून कासारखेडा येथील शेतकरी पुत्राने कल्पकतेच्या जोरावर साैर उर्जेवरील धूरविरहित शेगडी विकसित केली आहे.
