Yavatmal News : युवा शेतकऱ्याची सावकाराच्या जाचाला कंटाळून संपविले जीवन

अवैध सावकाराच्या जाचाला कंटाळून घराच्या छताला दोरी बांधून गळफास लावून संपविले जीवन.
deepak nandurkar

deepak nandurkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

झाडगाव (जि. यवतमाळ) - राळेगाव पोलिस ठाण्याअंर्तगत झाडगाव येथील युवा शेतकरी दीपक मारोती नंदुरकर (वय-२९) याने राळेगाव येथील अवैध सावकाराच्या जाचाला कंटाळून घराच्या छताला दोरी बांधून गळफास लावून संपविले जीवन.

crime
Farmer
death
endlife
young

