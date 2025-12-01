Yavatmal News : युवा शेतकऱ्याची सावकाराच्या जाचाला कंटाळून संपविले जीवन

झाडगाव (जि. यवतमाळ) - राळेगाव पोलिस ठाण्याअंर्तगत झाडगाव येथील युवा शेतकरी दीपक मारोती नंदुरकर (वय-२९) याने राळेगाव येथील अवैध सावकाराच्या जाचाला कंटाळून घराच्या छताला दोरी बांधून गळफास लावून संपविले जीवन..ही घटना शनिवारी (ता. २९) सायंकाळी सहा वाजता उघडकीस आली. दीपक हा त्याच्या आजीला मिळालेली सिलिंगची तीन एकर जमीन वाहत होता. यावर्षी शेतात नापिकी झाली. घरात होते-नव्हते शेतीला लावले. पण शेतातून उत्पन्न निघाले नाही. तसेच राळेगाव येथील अवैध सावकाराच्या तगाद्याने दीपक त्रस्त झाला होता. रोज दीपकला धमकीचे फोन येत होते..गळफास घेतल्या नंतरही दीपकच्या फोनवर मिसकॉल आल्याचे समजते. या अवैध सावकाराच्या जाचाला कंटाळून अखेर त्याने आत्महत्या केल्याचे त्याच्या निकटवर्तीयांनी सांगितले. गावचे पोलिस पाटील प्रशांत वाणी यांनी दीपकच्या आत्महत्येची माहिती राळेगाव पोलिस ठाण्याला कळविली. पोलिसांनी घटनास्थळ गाठून पंचनामा केला व मृतदेह शवविच्छेदनासाठी राळेगाव ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.