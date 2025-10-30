Youth Poisioning : व्हिडिओ व्हायरल करीत तरुणाने घेतले विष

किनगावराजा - सिंदखेडराजा तालुक्यातील लिंगा (देवखेड) येथील पवन जायभाये या तरुणाने विष प्राशन केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर झपाट्याने व्हायरल झाला असून, त्यात संबंधित तरुणाने किनगावराजाचे ठाणेदार आणि इतरांच्या त्रासाला कंटाळलो आहे. असे म्हणत विष प्राशन करतानाचा दृश्य स्पष्टपणे दिसत आहे. या घटनेमुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप आणि संतापजनक चर्चा सुरू झाली आहे..समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेला व्हिडिओ काही मिनिटांचा असून, त्यात पवन जायभायेने पोलिसांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. माझ्यावर अन्याय होत आहे, मला सतत त्रास दिला जातो, अशी भावना व्यक्त करत त्याने विष प्राशन केले असल्याचे दिसते. दरम्यान पवन जायभाये याला तातडीने जालना येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..त्याच्यावर उपचारानंतर प्रकृतीत सुधारणा झाली असून डॉक्टरांनी त्याला डिस्चार्ज दिल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी पुढील तपास ठाणेदार संजय मातोंडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोहेकॉ विष्णू मुंढे करत आहे. एकूणच, पवन जायभाये या तरुणाच्या या धक्कादायक कृतीमुळे प्रशासन, पोलिस आणि समाज या तिन्ही स्तरांवर चर्चेला ऊत आला आहे..प्रतिक्रियासदर तरुणाने कापूस खरेदीच्या व्यवहारातून अनेक शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे. त्यांच्याकडून शेतमाल विकत घेतला आणि पैसे न देता तो पळवला. त्याच्याविरुद्ध फसवणुकीचे आरोप स्पष्ट आहेत. आपल्या विरोधात गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून आणि पोलिसांवर दबाव आणण्यासाठी त्याने विष प्राशनाचा मार्ग अवलंबला आहे. सदर युवक व त्याच्या वडिलांचेविरुद्ध पोलीस स्टेशन किनगावराजा येथे एकूण आठ शेतकऱ्यांचे त्याची फसवणूक झाल्या बाबत अर्ज प्राप्त असून चौकशी चालू आहे.- संजय मातोंडकर, ठाणेदार, किनगावराजा पोलीस स्टेशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.