Akot News : नामांकित हॉस्पिटलमधील तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत तरुणाने संपविले जीवन

अकोट शहरातील एका नामांकित हॉस्पीटलच्या तिसऱ्या मजल्यावरून एका ४० वर्षिय अविवाहीत इसमाने उडी घेवून जीवन संपविल्याची घटना घडली.
अकोट - अकोट शहरातील अप्पा स्वामी कॉलनी येथील एका नामांकित हॉस्पीटलच्या तिसऱ्या मजल्यावरून एका ४० वर्षिय अविवाहीत इसमाने उडी घेवून जीवन संपविल्याची घटना नुकतीच घडली. याबाबत अकोट शहर पोलिस स्टेशनमध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.

