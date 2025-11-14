Akot News : नामांकित हॉस्पिटलमधील तिसऱ्या मजल्यावरून उडी घेत तरुणाने संपविले जीवन

अकोट - अकोट शहरातील अप्पा स्वामी कॉलनी येथील एका नामांकित हॉस्पीटलच्या तिसऱ्या मजल्यावरून एका ४० वर्षिय अविवाहीत इसमाने उडी घेवून जीवन संपविल्याची घटना नुकतीच घडली. याबाबत अकोट शहर पोलिस स्टेशनमध्ये अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे..बादल देविदास नागदेवते (वय-४०) रा. जामसाळा ता. शिंदेवाही जि. चंद्रपूर हे आत्महत्या करणाऱ्या इसमाचे नाव आहे. बादल हा त्याच्या मामाकडे होता. त्याने शनिवारच्या पहाटे ४.३० वाजेच्या सुमारास हॉस्पीटलच्या तिसऱ्या मजल्यावरून थेट खाली उडी घेतली. यामध्ये तो गंभीर जखमी होवून त्याचा जागेवरच मृत्यू झाला..आत्महत्येचे कारण अस्पष्ट असून, शहरात विविध तर्कवितर्क वर्तविले जात आहे. या घटनेचा तपास अकोट शहर पोलिस स्टेशनचे ठाणेदार अमोल माळवे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पीएसआय धनंजय गावंडे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.