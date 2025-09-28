विदर्भ

Gondia Drowning: गोंदियात विहिरीत बुडून युवकाचा मृत्यू! दारूच्या नशेत अंघोळीसाठी उतरला, शव विहिरीत सापडला

Gondia News: दारूच्या नशेत विहिरीत अंघोळीसाठी उतरलेल्या एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २५) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास नानव्हा (ता. सालेकसा) येथे घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
गोंदिया : दारूच्या नशेत विहिरीत अंघोळीसाठी उतरलेल्या एका युवकाचा बुडून मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. २५) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास नानव्हा (ता. सालेकसा) येथे घडली.

