विदर्भ

Wardha Liver Transplant: मावस भाऊ ठरला करणसाठी देवदूत; हिंगणघाट येथील तरुण रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया

Life Saving Surgery: हिंगणघाट येथील करण गजानन ठाकरे या तरुणाचे वैद्यकीय कारणास्तव यकृत निकामी झाले होते. गत दोन वर्षांपासून तो या आजाराशी झुंज देत होता. यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हा शेवटचा पर्याय डॉक्टरांनी सांगितल्याने उपचारासाठी लागणारा ३० लाख रुपये खर्च करणे शक्य नव्हते.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Wardha
liver health
surgery
Organ Donation
health

