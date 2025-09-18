Wardha Liver Transplant: मावस भाऊ ठरला करणसाठी देवदूत; हिंगणघाट येथील तरुण रुग्णावर यशस्वी शस्त्रक्रिया

वर्धा : हिंगणघाट येथील करण गजानन ठाकरे या तरुणाचे वैद्यकीय कारणास्तव यकृत निकामी झाले होते. गत दोन वर्षांपासून तो या आजाराशी झुंज देत होता. यकृत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया हा शेवटचा पर्याय डॉक्टरांनी सांगितल्याने उपचारासाठी लागणारा ३० लाख रुपये खर्च करणे शक्य नव्हते. .अशात त्याचा मावस भाऊ चैतन्य बगाडे (वय २४) रा. पुणे त्याच्या मदतीकरिता आला. त्या मदतीला मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता व धर्मादाय मदत कक्षाचा हात मिळाला आणि तरुणावर यशस्वी शस्त्रक्रिया करण्यात आली. घरची परिस्थिती बेताची असल्याने ३० लाख इतका मोठा निधी उभारण्याचे प्रश्नचिन्ह त्याच्या कुटुंबीयांसमोर होते. .यावेळी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी आणि धर्मदाय रुग्णालय मदत कक्ष यांनी ठाकरे यांच्या उपचाराचा मोठा खर्च उचलला. ३० लाख रुपयांपैकी कुटबियांनी ५ लाख रुपये उभारले. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून २ लाख रुपये तर उर्वरित २३ लाख रुपये धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षातून उपलब्ध करून देण्यात आले..पुण्यातील सह्याद्री रुग्णालयात करणवर नुकतीच शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून त्याची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. वर्धा येथील करण ठाकरेला वडील नसल्याने घरची परिस्थिती बिकट आहे. त्यातच त्याच्या आईला पक्षाघात झाला आहे..Crime: दोघे घरात घुसले अन्...; महिला पोलीस अधिकाऱ्याला संपवले, अमरावतीत खळबळ.त्यामुळे कुटुंबाची संपूर्ण जबाबदारी करणच्या खांद्यावर होती. अभियांत्रिकीच्या अंतिम वर्षात शिक्षण घेत असतानाच तो घरखर्चही भागवत होता. या परिस्थितीत डॉक्टरांनी यकृत प्रत्यारोपणाशिवाय पर्याय नसल्याचे स्पष्ट केले. शस्त्रक्रियेच्या प्रचंड खर्चाचा प्रश्न उभा राहिला होता.या अशा बिकट परिस्थितीत करण यांचा मावसभाऊ चैतन्य बगाडे (वय २४, पुणे) यकृत दान करण्यासाठी पुढे आले. त्यांनी यकृताचा भाग दान करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे प्रत्यारोपणासाठी मार्ग मोकळा झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.