Electric Shock: संग्रामपूरात शेतात विजेचा शॉक; २८ वर्षीय युवकाचा मृत्यू, मित्र गंभीर

संग्रामपूर : शेतातून गेलेल्या १३३ केव्ही विद्युत वाहिनी मधील उघड्या वायर मधून शेतात चरणाऱ्या बकऱ्यांना हाकलण्यासाठी गेलेला २८ वर्षीय युवकाला विद्युत शॉक लागला. यामध्ये त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याला वाचवण्यासाठी धावलेला मित्र गंभीर जखमी झाला. या हृदयद्रावक घटनेने गावात शोककळा पसरली.या घटनेमुळे संतप्त ग्रामस्थांनी वीज महावितरण प्रशासनाचे विरोधात रस्तारोको आंदोलन छेडले..तालुक्यातील काथरगाव पिंपरी बस स्टँड जवळ रविवारी दुपारी घडलेल्या एका भीषण अपघातामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. काथरगाव पिंपरी येथील योगेश भानुदास देवकुळे हा २८ वर्षीय युवक रविवारी दुपारी आपल्या शेतात चरणाऱ्या बकऱ्यांना हाकलत होता. या दरम्यान शेताच्या बाजूला असलेल्या झाडाच्या फांद्यांवरून गेलेली वीज वितरण कंपनीची वायर झाडाला स्पर्श करून गेली होती. .योगेश याचा हात झाडाला लागताच त्याला विजेचा जबरदस्त धक्का बसला आणि तो जागीच कोसळून मृत्यूमुखी पडला.त्याच्यासोबत असलेला आदित्य सुनील सरदार वय २० वर्ष हा मित्र त्याला वाचवण्यासाठी धावून गेला. मात्र त्यालाही विजेचा धक्का बसून तो गंभीर जखमी झाला. तातडीने ग्रामस्थांनी आदित्यला उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलवले.त्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात आले..या दुर्दैवी घटनेनंतर काथरगाव गावातील नागरिक संतप्त झाले. अनेक वेळा विद्युत मंडळाला लोंबकळणाऱ्या, धोकादायक ताराचे झाडांना तसेच शेतात कुणालाही स्पर्श होत असल्याबाबत लेखी व तोंडी तक्रारी करूनही कुठलीही दखल घेतली जात नाही असा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. महावितरणच्या निष्काळजीपणामुळेच निरपराध युवकाचा बळी गेल्याचा आरोप यावेळी संतप्त ग्रामस्थांनी केला.इतक्यावर न थांबता ग्रामस्थांनी एकत्र येत काथरगाव मार्गावर रास्ता रोको आंदोलन छेडले..Buldhana Accident: भिंगाराच्या खोल दरीत वाहन कोसळले; दोन जण जागीच ठार .यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा निर्माण झाला. संतप्त नागरिकांनी मृतकाच्या कुटुंबाला तातडीने भरघोस नुकसानभरपाई मिळावी, विद्युत मंडळातील दोषींवर कठोर कारवाई व्हावी, तसेच धोकादायक तारा त्वरित दुरुस्त कराव्यात, या मागण्या केल्या.आंदोलनाची माहिती मिळताच संग्रामपूर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन परिस्थिती नियंत्रणात आणली. विद्युत मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनाही घटनास्थळी बोलावण्यात आले. नागरिकांशी चर्चा करून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.योगेश दवकुळे हा कुटुंबातील कर्ता पुरुष होता. त्याच्या पाच्चात पत्नी,२ लहान मुले,वडील असा परिवार आहे.त्याच्या मृत्यूमुळे देवकुळे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. गावात शोककळा पसरली असून सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.