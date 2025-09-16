विदर्भ

Electric Shock: संग्रामपूरात शेतात विजेचा शॉक; २८ वर्षीय युवकाचा मृत्यू, मित्र गंभीर

Buldhana News: संग्रामपूर तालुक्यात शेतातील लोंबकळणाऱ्या विद्युत तारेच्या धक्क्याने २८ वर्षीय युवकाचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेनंतर ग्रामस्थांनी वीज मंडळाविरोधात रास्ता रोको आंदोलन केले.
Electric Shock

Electric Shock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

संग्रामपूर : शेतातून गेलेल्या १३३ केव्ही विद्युत वाहिनी मधील उघड्या वायर मधून शेतात चरणाऱ्या बकऱ्यांना हाकलण्यासाठी गेलेला २८ वर्षीय युवकाला विद्युत शॉक लागला. यामध्ये त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्याला वाचवण्यासाठी धावलेला मित्र गंभीर जखमी झाला. या हृदयद्रावक घटनेने गावात शोककळा पसरली.या घटनेमुळे संतप्त ग्रामस्थांनी वीज महावितरण प्रशासनाचे विरोधात रस्तारोको आंदोलन छेडले.

Loading content, please wait...
Youth
MSEDCL
Farm
electric shock incident
Electric shock death

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com