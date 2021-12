By

गोंदिया : महिलेने तीन साथीदारांच्या मदतीने युवकाला आपल्या जाळ्यात ओढत विवस्त्र केले. एवढेच नव्हे तर व्हिडिओ (youth was undressed) देखील तयार केला. यानंतर पाच लाख रुपये दिले (Demand for five lakhs) नाही तर व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी दिली. आम्ही पोलिस आहोत, असे सांगून लाथाबुक्क्यांनी जबर मारहाणही केली. हा प्रकार भवानी चाैक, विजयनगरजवळील बिल्डिंगमध्ये घडला.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन राम कुंदनानी (वय ३१, रा. बिरजू चाैक, जि. गोंदिया) हा २३ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजताच्या सुमारास दुचाकीने रिंगरोडकडे जात होता. यावेळी महिलेने त्याला थांबविले. तिने अंगूर बगीचा येथे देण्याची विनंती केली. यावेळी दोघांनी एकमेकांचे फोन नंबर घेतले.

२८ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजताच्या सुमारास महिलेने नवीनला फोन केला. २९ नोव्हेंबर रोजी दुपारी एक वाजताच्या सुमारास भेटण्यास सांगितले. त्यानुसार तो दुपारी ३.५५ वाजताच्या सुमारास बी. एम. डब्ल्यू. बालाघाट रोड येथे पोहोचला. यावेळी महिलेने त्याला कटंगीकडे चल असे म्हटले. भवानी चाैक, विजयनगरकडे गेल्यानंतर बिल्डिंगमध्ये त्याला नेले.

तिथे एक महिला हजर होती. काही वेळेत पुन्हा तीन व्यक्ती आले. महिलेने तिघांनाही इशारा करून पैसे घेण्याची सूचना केली व मारहाण करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर त्याला विवस्त्र करून मोबाईलमध्ये व्हिडिओ (Video created) काढला. पाच लाख रुपये न दिल्यास व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याची धमकी दिली. आम्ही पोलिस आहोत, असे सांगून महिलेसह अन्य तीन जणांनी त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. या प्रकरणी रामनगर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक रघुवंशी करीत आहेत.