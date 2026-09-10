Nagpur News: चतुर्थश्रेणी भरती बंदचा जिल्हा परिषदांना फटका; शिपाई पदे रिक्त, सेस फंडावर वाढणार आर्थिक भार

नागपूर: चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती बंद झाल्याने जिल्हा परिषदांमधील शिपाई पदे रिक्त होत आहेत. बाह्ययंत्रणेद्वारे भरती केल्यास मर्यादित उत्पन्न असलेल्या जिल्हा परिषदांच्या सेस फंडावर अतिरिक्त भार पडून विकासकामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाच्या निर्णयानुसार चतुर्थश्रेणी संवर्गातील पदांची नियमित भरती सध्या बंद आहे. केवळ अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांना परवानगी आहे. रिक्त पदे कंत्राटी अथवा बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Motivational Story: मुलींच्या शिक्षणासाठी अनवाणी धावल्या; रमाबाईंच्या जिद्दीची सरन्यायाधीशांनी घेतली दखल, संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...मात्र, या मनुष्यबळाचा खर्च संबंधित यंत्रणेलाच करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषदांच्या बाबतीत ही बाब अधिक गंभीर ठरत आहे. जिल्हा परिषदांचे स्वतःचे उत्पन्न मर्यादित असून सेस फंड हा त्यांचा प्रमुख आधार आहे. मुद्रांक शुल्क, शेतसारा आणि मालमत्ता करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर या निधीची भिस्त असते. याच निधीतून ग्रामीण भागातील विविध विकासकामे केली जातात. त्यामुळे शिपाई पदांसाठी बाह्ययंत्रणेचा खर्च वाढल्यास उपलब्ध निधीचा मोठा हिस्सा आस्थापना खर्चावर जाण्याची शक्यता आहे..कोतवालांच्या पदोन्नतीवरही परिणाम महसूल विभागातील कोतवालांना नियमित सेवेत पुढे जाण्यासाठी चतुर्थश्रेणी संवर्गातील पदोन्नतीचा मार्ग महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, शिपाई पदांची भरती बंद असल्याने रिक्त पदे उपलब्ध न होण्याचा परिणाम त्यांच्या पदोन्नतीवरही होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एका निर्णयाचा परिणाम केवळ प्रशासकीय यंत्रणेपुरता मर्यादित न राहता कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक बाबींवरही होत आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...\rशासनाकडे परवानगीचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेत शिपाई संवर्गाची संख्या आधीच कमी आहे. आगामी काळात निवृत्तीमुळे रिक्त पदांची संख्या वाढल्यास प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे शिपाई पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यास परवानगी देण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. शासनाची परवानगी मिळाल्यास त्यावरील खर्च शासनाकडून होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.