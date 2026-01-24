धक्कादायक! गणित न आल्याने शिक्षकाकडून चिमुकल्याला अमानुष मारहाण, जिल्हा परिषद शाळेतील प्रकार

ZP School Teacher Brutally Beats Student : गणित न आल्याने चौथीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाने अमानुष मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावमधील पिंपळगाव राजा गावातील जिल्हा परिषदच्या शाळेत हा प्रकार घडला आहे. या मारहाणीत विद्यार्थी जमखी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. याप्रकरणी शिक्षकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता पालकांकडून करण्यात आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, रवींद्र असं आरोपी शिक्षकाचं नाव आहे. त्याने विद्यार्थ्याला गणित न आल्याने मारहाण केली आहे. ही मारहाण इतकी अमानूष होती की, विद्यार्थ्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या. विद्यार्थी घरी आल्यानंतर त्याने पालकांना याची माहिती दिली. त्यानंतर त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. त्याच्यावर उपचार सुरु असल्याचं सांगण्यात येत आहे..मॅडम, मी पेन नाही चोरला! आठ वर्षांच्या चिमुकल्याची झोपेत बडबड, शिक्षकांनी केलेल्या टॉर्चरची कहानी ऐकताच आईच्या पायाखालची वाळूच सरकली.पोलिसांनी याप्रकरणाची नोंद केली असून वैद्यकीय अहवाल आल्यानंतर शिक्षकावर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. विद्यार्थी हा अवघ्या साडेनऊ वर्षाच्या असून त्याला अशाप्रकारे अमानुषपणे मारहाण करणात आल्याने आता संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. या शिक्षकावर अद्यापही पोलीस अथवा शिक्षण विभागाने कारवाई केलेली नाही. आता पोलिस आणि शिक्षण विभाग या शिक्षकांवर काय कारवाई करतो हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..धक्कादायक! एसटी बसचा पास विसरल्याने महामार्गावरच उतरवलं; पप्पांना फोन करा विनवणी, चिमुकल्याच्या डाेळ्यात पाणी...महत्त्वाचे म्हणजे राज्य शासनाने राज्यातील सर्व शाळांमधील विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यासाठी जबाबदारी निश्चित केली आहे. मात्र, त्याचा कोणाताही परिणाम शाळेतील शिक्षकांवर होताना दिसत नाही. या घटनेनंतर ही बाब पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.