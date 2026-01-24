विदर्भ

धक्कादायक! गणित न आल्याने शिक्षकाकडून चिमुकल्याला अमानुष मारहाण, जिल्हा परिषद शाळेतील प्रकार

ZP School Teacher Brutally Beats Student : ही मारहाण इतकी अमानूष होती की, विद्यार्थ्याच्या शरीरावर जखमा झाल्या आहेत. त्याच्यावर आता उपचार सुरु आहेत. या शिक्षकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता पालकांनी केली आहे.
ZP school teacher assault

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

ZP School Teacher Brutally Beats Student : गणित न आल्याने चौथीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला शिक्षकाने अमानुष मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगावमधील पिंपळगाव राजा गावातील जिल्हा परिषदच्या शाळेत हा प्रकार घडला आहे. या मारहाणीत विद्यार्थी जमखी झाला असून त्याच्यावर उपचार सुरु आहेत. याप्रकरणी शिक्षकावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी आता पालकांकडून करण्यात आली आहे.

Khamgaon
teacher
ZP School
Buldana District News

