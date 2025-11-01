व्हिडिओ | Videos

Health with Sakal: Dr. Pooja Kulkarni | डोळे जपणारा “20-20-20 नियम” काय असतो? | Eye care | Sakal News

Health with Sakal: वेगवान मॉडर्न लाईफस्टाईलमुळे डोळ्यांचे आजार वाढले; मोबाईल-लॅपटॉपच्या स्क्रीनमुळे वाढतो ताण, '20-20-20 नियम' काय आहे? डोळे निरोगी ठेवण्यासाठी जाणून घ्या Health with Sakal चा खास मार्गदर्शक व्हिडिओ..

सध्याच्या वेगवान आणि मॉडर्न लाईफस्टाइलमुळे डोळ्यांच्या समस्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहेत. मोबाईल, लॅपटॉप आणि स्क्रीनचा वाढता वापर यामुळे डोळ्यांवर मोठा ताण येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर Health with Sakal च्या या व्हिडिओत आपण जाणून घेणार आहोत की डोळ्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी सांगितला जाणारा प्रसिद्ध '20-20-20 नियम' नेमका काय आहे आणि तो कसा पाळायचा?

