Abhijit Dipke : ज्ञानेश कुमारांविरोधातील लढ्यासाठी अभिजीत दिपके पुन्हा दिल्लीकडे रवाना

Delhi Protest: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधात दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके आज पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. हिंगोली जिल्ह्यातील संतुक पिंपरी या आपल्या मूळ गावाहून आज दुपारी १२ वाजता ते विमानाने दिल्लीकडे रवाना होणार आहेत. आजीच्या निधनानंतर आणि दिल्ली पोलिसांच्या अटकेच्या नाट्यानंतर अभिजीत दीपके पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी उतरले आहेत. जंतरमंतर व दिल्लीत होणाऱ्या निदर्शनांमध्ये सहभागी होऊन केंद्रीय यंत्रणांविरोधात आवाज उठवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. अभिजीत दीपके यांच्या दिल्ली प्रयाणाच्या पार्श्वभूमीवर हिंगोलीतील संतुक पिंपरी गावात काय वातावरण आहे आणि आंदोलनाची पुढील दिशा काय असणार आहे, यावर आमचे प्रतिनिधी संदीप नागरे यांनी थेट घटनास्थळावरून सादर केलेला हा विशेष ग्राउंड रिपोर्ट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.