Abhijeet Dipke :माझ्या अभिजीतला काही झालं तर?” आईचा टाहो..

दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरोधातील आंदोलनानंतर 'सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस' (CJP) चे अध्यक्ष अभिजीत दीपके यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा त्यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे. गेल्या काही तासांपासून अभिजीत यांच्याशी संपर्क होत नसल्याने आई अनिता दीपके आणि वडील दीपक दीपके यांनी अत्यंत चिंता व्यक्त केली आहे. अनिता दीपके यांनी दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईवर आणि भूमिकेवर गंभीर संशय व्यक्त करत कठोर आरोप केले आहेत. एकीकडे हिंगोलीतील मूळ गावी अभिजीत यांच्या आजीचे निधन झाल्याने संपूर्ण कुटुंब शोकाकुल असताना, दुसरीकडे अभिजीत यांच्या अटकेच्या आणि अज्ञातावासाच्या वृत्तामुळे दीपके कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या संपूर्ण गंभीर परिस्थितीवर आमचे प्रतिनिधी संदीप नागरे यांनी अभिजीत दीपके यांच्या आई-वडिलांशी थेट संवाद साधून त्यांची व्यथा आणि मागणी जाणून घेतली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.