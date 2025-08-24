व्हिडिओ | Videos

Babasaheb Sarode: शेतकऱ्याने जीवन संपवलं; अख्ख कुटुंब ढसाढसा रडलं, काय घडलं? | Sakal News

Ahilyanagar News: कर्जमाफी न मिळाल्याने अहिल्यानगरमधील शेतकऱ्याने टोकाचा निर्णय घेतला; १.७५ लाख रुपयांच्या कर्जाखाली दबलेला नाना ठोंबळ Government शिवाय आधार नसल्याचे म्हणत व्हिडीओद्वारे मदतीची मागणी करत संपूर्ण कुटुंब रडतं..

अहिल्यानगरमधील शेतकरी नाना ठोंबळ यांनी कर्जमाफी न मिळाल्याने टोकाचा निर्णय घेतल्याची घटना घडली. त्याच्यावर एक लाख सत्तार हजार रुपयांचे कर्ज असल्याचे सांगितले जाते. तणावग्रस्त नाना ठोंबळ यांनी सरकारकडे आधार न मिळाल्याचे सांगत व्हिडीओद्वारे मदतीची मागणी केली. त्यानंतर त्यांचे संपूर्ण कुटुंब ढसाढसा रडताना दिसत आहे. संपूर्ण घटना पाहण्यासाठी व्हिडीओ पाहा..

