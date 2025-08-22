व्हिडिओ | Videos

Ahilyanagar: कर्जाला कंटाळून शेतकऱ्यानं स्वत:ला संपवलं, शेवटच्या व्हिडीओत Devendra Fadnavis सरकारला.. | Sakal News

Ahilyanagar News: नेवासा तालुक्यातील शेतकरी बाबासाहेब सरोदे यांची आत्महत्या; कर्जबाजारीपणाला कंटाळून टोकाचं पाऊल उचलण्यापूर्वी केलेल्या व्हिडिओत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य सरकारला ठरवलं जबाबदार..

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील वडुले गावात शोकांतिक घटना घडली आहे. बाबासाहेब सुभाष सरोदे या शेतकऱ्याने कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली. या टोकाच्या पावलापूर्वी त्यांनी एक व्हिडिओ रेकॉर्ड करून आपल्या आत्महत्येसाठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि राज्य शासनाला जबाबदार धरले आहे. सरोदे यांच्या या निर्णयामुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून शासनाच्या धोरणांवर पुन्हा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

