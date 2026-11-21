अहमदनगर जिल्ह्यातील संगमनेर तालुक्यातील खंडेरायवाडी येथून एक महिला बेपत्ता झाल्याची घटना समोर आली आहे. येथील ४५ वर्षीय मनीषा रामनाथ चाचण या बुधवारी नेहमीप्रमाणे गायी चारण्यासाठी घराबाहेर पडल्या होत्या. मात्र, बराच वेळ उलटूनही त्या घरी परतल्या नाहीत. कुटुंबीयांनी त्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्यांचा ठावठिकाणा लागला नाही. अखेर मनीषा यांचे पती यांनी घारगाव पोलीस ठाण्यात त्या बेपत्ता असल्याची तक्रार दाखल केली. या घटनेमुळे परिसरात चिंता व्यक्त केली जात आहे. मनीषा चाचण यांच्याबाबत कोणतीही माहिती मिळाल्यास ती पोलिसांना कळवण्याचे आवाहन करता येईल. त्यांच्या बेपत्ता होण्यामागील नेमके कारण आणि त्या कुठे आहेत? बघा हा व्हिडीओ....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.