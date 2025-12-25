Ajit Pawar राष्ट्रवादीच्या नेत्याचा Andekar ला तिकीट देण्याचा व्हिडीओ, Ayush Komkar आईनं हातचं जोडले | Sakal News

व्हिडिओ | Videos

Pune News: 'आंदेकरांना तिकीट देऊ नका, आयुष कोमकरला न्याय द्या' राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांच्या सुतोवाचनंतर आयुष कोमकरच्या आई कल्याणी कोमकर यांची अजित पवारांना हात जोडून भावनिक विनंती..

अजित पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी आंदेकरांना उमेदवारी देण्याबाबत सुतोवाच केल्यानंतर राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे. या पार्श्वभूमीवर आयुष कोमकरच्या आई कल्याणी कोमकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना हात जोडून भावनिक विनंती केली आहे. 'अजितदादा, माझ्या मुलाला न्याय द्या. आंदेकरांना तिकीट देऊ नका,' अशी थेट मागणी कल्याणी कोमकर यांनी केली. आयुष कोमकर प्रकरणाशी संबंधित वेदना व्यक्त करत त्यांनी पुन्हा एकदा अजित पवार यांच्यासमोर न्यायाची हाक दिली आहे. शहराध्यक्ष सुभाष जगताप यांनी आंदेकरांना तिकीट देण्याचे संकेत दिल्यानंतर या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या प्रतिक्रिया समोर येत आहेत. विशेषतः आयुष कोमकर प्रकरणामुळे आंदेकरांना उमेदवारी देऊ नये, अशी ठाम भूमिका कोमकर कुटुंबीयांनी मांडली आहे. दरम्यान, कल्याणी कोमकर यांच्या या भावनिक विनंतीमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संभाव्य उमेदवारीच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अजित पवार या मागणीवर काय भूमिका घेतात, याकडे आता राजकीय व सामाजिक वर्तुळाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.

