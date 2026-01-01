व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawarच्या वाहनांच्या ताफ्याला काळे झेंडे, पोलिसांनी कार्यकर्त्याला घेतलं ताब्यात | Beed News | Sakal News

Beed दौऱ्यावर येणाऱ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या ताफ्याला काळे झेंडे दाखवण्याचा सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांचा इशारा, जिल्हा परिषद शाळांच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधण्याच्या तयारीत असतानाच कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांकडून पूर्वतयारी म्हणून ताब्यात..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार आज बीडच्या दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते गणेश ढवळे यांनी दादांच्या वाहन ताफ्याला काळे झेंडे दाखवण्याचा इशारा दिला होता. जिल्हा परिषद शाळेच्या दुरवस्थेकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी हा इशारा देण्यात आल्याचे ढवळे यांनी सांगितले होते. मात्र कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी पोलिसांनी अजित पवार बीडमध्ये येण्यापूर्वीच गणेश ढवळे यांना ताब्यात घेतले आहे. या कारवाईमुळे परिसरात काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं असून, पोलिसांकडून परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.

