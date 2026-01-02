व्हिडिओ | Videos

Beed News: Ajit Pawar, Bajrang Sonawane यांचा एकाच हेलिकॉप्टरमधून प्रवास | Sakal Media

Beed दौऱ्यावर असलेले राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्री अजित पवार यांच्या विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला सर्व पक्षांचे आमदार आणि शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी खासदार उपस्थित, कार्यक्रमानंतर पुण्याकडे हेलिकॉप्टरमधून जाताना अजित पवारांसोबत खासदार बजरंग सोनवणेही एकत्र..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार हे बीड दौऱ्यावर आले होते. या दौऱ्यात विविध विकासकामांच्या भूमिपूजन कार्यक्रमांना सर्वच पक्षांचे आमदार उपस्थित होते. विशेष म्हणजे शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदारही या कार्यक्रमांना हजेरी लावताना दिसून आले. सर्व विकासकामांचे कार्यक्रम पार पडल्यानंतर अजित पवार हे बीडमधून पुण्याकडे रवाना झाले. कारण पुण्याकडे जाताना हेलिकॉप्टरमध्ये अजित पवार यांच्यासोबत शरद पवार गटाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार बजरंग सोनवणे हेही एकत्र दिसून आले.

Ajit Pawar
Beed
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
ajit pawar sangli satar visit

Marathi News Esakal
www.esakal.com