व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar: '..म्हणून पुरूषांनी सोन्याच्या भानगडीत पडू नये, अजित दादा असे का म्हणाले?

राज्याचे उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांच्या हस्ते चाकणमध्ये रांका ज्वेलर्स दुकानाचे उद्धाघाटन करण्यात आले. यावेळी दादांनी जोरदार फटकेबाजी केली.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते आज चाकणमध्ये रांका ज्वेलर्स दुकानाचं उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी अजित पवारांनी जोरदार फटकेबाजी केली. सोनं हे पुरूषांना नाही तर स्त्रियांना शोभून दिसतं. त्यामुळे पुरूषांनी सोन्याच्या भानगडीत पडू नये. बैलाला साखळी घालतात, तसं समोर येतात. असे म्हणत त्यांनी चिमटाही काढला. नेमकं काय म्हणाले? बघा व्हिडीओ...

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com