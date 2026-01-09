व्हिडिओ | Videos

Mahesh Landage On Ajit Pawar: निवडणुका आल्या की आरोप करतात, त्यांची ती जुनीच सवय | Sakal News

Mahesh Landage On Ajit Pawar: महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांचे आरोप; महेश लांडगे यांचा पलटवार, 'पवारांना पिंपरी-चिंचवडमध्ये कोणत्याही नेत्याचे नेतृत्व मोठे व्हायला नको'

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांनी भाजप आमदार महेश लांडगे यांच्यावर गंभीर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. महापालिकेच्या ठेवींचा गैरवापर, महापालिकेवर कर्जाचा मोठा बोजा वाढवणे आणि कुत्र्यांच्या नसबंदीतील घोटाळा असे अनेक आरोप पवार यांनी केले होते. या आरोपांवर आज महेश लांडगे प्रथमच माध्यमांसमोर आले आणि त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. 'अजित पवार यांना पिंपरी-चिंचवड शहरात कोणत्याही नेत्याचे नेतृत्व मोठे व्हावे असे वाटत नाही. म्हणून नैराश्यातून आणि राजकीय हेतूने माझ्यावर बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत,' असा दावा लांडगे यांनी केला. लांडगे म्हणाले की शहरातील विकासकामांमुळे त्यांच्या नेतृत्वाची स्वीकारार्हता वाढत असल्याने विरोधकांना अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणावर आमचे पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी गोपाल मोटघरे यांनी लांडगे यांच्याशी संवाद साधला.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Mahesh Landage
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com