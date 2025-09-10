व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar NCP Sayli Gawali यांची Laxman Hake यांच्यावर बोचरी टीका | Politics | NCP | Sakal News

Sayli Gawali On Laxman Hake: अजित पवारांवर सतत टीका करणाऱ्या लक्ष्मण हाके यांच्यावर राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्या अ‍ॅड. सायली दळवींचा जोरदार हल्ला; बघा काय म्हणाल्या..

अजित पवार यांच्यावर सातत्याने टीका करणाऱ्या प्रा. लक्ष्मण हाके यांच्यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या अ‍ॅड. सायली दळवी यांनी जोरदार प्रहार केला आहे. दळवी म्हणाल्या की, “राज्याचे तब्बल 13 वेळा अर्थमंत्री राहिलेल्या अजितदादांच्या बुद्धीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याची पात्रता हाके यांना नाही. दारूच्या नशेत चिखलात लोळणाऱ्या व्यक्तीने अजितदादांच्या कार्याचा आणि अनुभवाचा अवमान करू नये.” तसेच दळवी यांनी हाके यांच्यावर थेट प्रश्न उभा केला की, “हाके यांनी आजवर साध्या पतसंस्थेचे बजेट तरी मांडले आहे का?”

