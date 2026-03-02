व्हिडिओ | Videos

जय पवारांची VSR कंपनीच्या मालकांवर कारवाईची पोस्ट | Jay Pawar on Ajit Pawar Death

VSR कंपनीच्या मालकाची चौकशी करा, गुन्हा नोंदवा आणि अटकेची कारवाई करा, जय पवारांची आग्रही मागणी

अजित पवारांचं २८ जानेवारीला विमान अपघातात निधन झालं. पण त्यांचं अपघातग्रस्त विमान ज्या कंपनीचं होतं त्या VSR कंपनीच्या पायलटचा कॉकपिटमध्ये झोपलेला व्हिडिओ शेअर केला आहे. याचवेळी त्यांनी VSR कंपनीच्या मालकाची चौकशी करा, गुन्हा नोंदवा आणि अटकेची कारवाई करा, अशी आग्रही मागणी जय पवारांनी केली आहे.

