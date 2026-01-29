व्हिडिओ | Videos

पार्थिव घरी येताच.. आईचा आक्रोश ऐकून सगळे स्तब्ध | Pinky Mali Passed Away | Ajit Pawar | Sakal News

Pinky Mali Passed Away: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पिंकी माळी यांचेही निधन; पार्थिव घरी पोहोचताच कुटुंब कोसळले, लेकीचे पार्थिव पाहून आईचा आक्रोश, परिसरात शोककळा..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पिंकी माळी यांचेही विमान अपघातात निधन झाले. या दुर्दैवी घटनेनंतर पिंकी माळी यांचे पार्थिव त्यांच्या राहत्या घरी आणण्यात आले. पार्थिव घरी दाखल होताच संपूर्ण कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला. पिंकी माळी यांचे पार्थिव पाहताच कुटुंबीय अक्षरशः कोलमडून पडले. यावेळी उपस्थितांचे डोळे पाणावले. आपल्या लेकीचे पार्थिव समोर पाहून पिंकी माळी यांच्या आईने हंबरडा फोडला. घरात एकच आक्रोश आणि शोकाकुल वातावरण निर्माण झाले होते. या घटनेने परिसरातही हळहळ व्यक्त करण्यात येत असून नातेवाईक, शेजारी आणि परिचितांनी कुटुंबाची सांत्वनपर भेट घेतली. एका क्षणात आयुष्य संपल्याने पिंकी माळी यांच्या कुटुंबावर मोठा आघात बसला असून संपूर्ण परिसर शोकसागरात बुडाला आहे.

