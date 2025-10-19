व्हिडिओ | Videos

Pune News: 'मी काय उखाणा घ्यायला आलोय का?' Ajit Pawarची जोरदार टोलेबाजी, बघा व्हिडीओ..| Sakal News

Faltan दौऱ्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार वैतागले; नागरिकांच्या तक्रारींवर ‘मी काय उखाणा घ्यायला आलोय का? तुम्ही डोक्यावर पडलाय का?’ असा हसण्यावारा सवाल, २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी घडलेली घटना सोशल मीडियावर व्हायरल..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या फलटण दौऱ्यातील एक प्रसंग सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. नागरिकांच्या तक्रारी ऐकताना वैतागलेले पवार म्हणाले, मी काय उखाणा घ्यायला आलोय का? तुम्ही डोक्यावर पडलाय का? असे हसण्यावारी स्वरूपाचे उत्तर त्यांनी दिले. ही घटना २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी घडली असून, नागरिकांच्या समस्या ऐकण्याच्या पार्श्वभूमीवर पवार यांचा प्रतिक्रियात्मक अंदाज चर्चेचा विषय बनला आहे. या घटनेवरून सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत. पहा व्हिडिओमध्ये नेमकं काय घडलं..

