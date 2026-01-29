व्हिडिओ | Videos

धनंजय मुंडे, सुनील तटकरेंनी आधी अंदाज घेतला अन्.. पुढे काय घडलं? | Ajit Pawar Final Farewell | Sakal News

Ajit Pawar Final Farewell: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर बारामतीत भावनिक अंत्यसंस्कार; खासदार सुनील तटकरे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे उपस्थित राहून आधी परिसराचा अंदाज घेतल्यानंतर जागेवर बसले..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांचे आज बारामतीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या प्रसंगी अनेक नेते आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते. अंत्यसमारंभादरम्यान, खासदार सुनील तटकरे आणि माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आधी परिसराची पाहणी करून स्थितीचा अंदाज घेतला आणि नंतर ठरलेल्या जागी बसून अजित पवारांना शेवटचा निरोप दिला. अंत्यसमारंभामध्ये उपस्थितांचे भावनिक दृश्य पाहायला मिळाले, तर राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांनी देखील आदरांजली वाहिली. बारामती परिसरात शोककळा पसरली असून नागरिकांनी आपल्या नेता आणि मार्गदर्शक अजित पवारांना शेवटचा निरोप दिला.

