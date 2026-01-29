व्हिडिओ | Videos

अजितदादांना शेवटचा निरोप देण्यासाठी राज्यभरातून आलेले कार्यकर्ते काटेवाडीत | Ajit Pawar Passed Away | Sakal News

Ajit Pawar Passed Away: राज्य शोकसागरात बुडालं! उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे विमान अपघातात दुःखद निधन, आज बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, गदिमा सभागृहातून अंत्ययात्रा, अकरा वाजता अंतिम विधी; काटेवाडीत राज्यभरातून आलेल्या कार्यकर्त्यांची भावनिक गर्दी..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे काल विमान अपघातात दुःखद निधन झाले. या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्रात शोककळा पसरली आहे. आज बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर शासकीय इतमामात त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. गदिमा सभागृहापासून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची अंत्ययात्रा निघणार असून सकाळी अकरा वाजता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार होणार आहेत. अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी राज्यभरातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते, पदाधिकारी आणि नागरिक बारामतीतील काटेवाडी परिसरात दाखल झाले आहेत. दादांना शेवटचं दर्शन घेण्यासाठी अनेक कार्यकर्ते रात्रभर काटेवाडीत थांबले होते. सकाळपासूनच परिसरात भावनिक वातावरण असून मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. प्रशासनाकडून अंत्यसंस्काराच्या पार्श्वभूमीवर कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर होणाऱ्या शासकीय इतमामाच्या अंत्यसंस्कारासाठी सर्व तयारी पूर्ण करण्यात आली असून राज्यातील अनेक मान्यवर उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group

Related Stories

No stories found.