Video Call: Ajit Pawar यांची महिला आयपीएस अधिकाऱ्याला, नेमकं काय घडलं? | Sakal News

Ajit Pawar News: अजित पवारांचा महिला IPS अधिकाऱ्याला तंबी दिल्याचा व्हायरल व्हिडिओ; माढ्यातील अवैध मुरम उत्खनन प्रकरण गदारोळात..

माढ्यातील कुर्डू गावात राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांकडून अवैध मुरमाचे उत्खनन सुरु होते. या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी महिला IPS अधिकारी अंजना कृष्णा घटनास्थळी पोहचल्या. कारवाईच्या दरम्यान राष्ट्रवादी पक्षाचे कार्यकर्ते थेट दादांना फोनवर संपर्क साधू लागले. या संभाषणात अधिकारी फोनवरून दादांचा आवाज ओळखू शकले नाहीत. मात्र, या प्रकरणात अजित पवार यांचा महिला अधिकाऱ्याला तंबी दिल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाला आहे.

