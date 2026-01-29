अजित पवारांच्या अंत्यदर्शनासाठी लाइनमध्ये थांबून नागरिक अखेरचा निरोप देत आहे | Ajit Pawar Passes Away | Sakal News
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यदर्शनासाठी मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे. काटेवाडीसह बारामती तालुक्यातील अनेक गावांमधून नागरिक अजितदादांचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी दाखल झाले आहेत. अंत्यदर्शनासाठी नागरिक शिस्तबद्धपणे रांगेत उभे राहून दादांचे दर्शन घेत आहेत. परिसरात शांत आणि भावनिक वातावरण असून हजारो नागरिक आपला शोक व्यक्त करत आहेत. सकाळपासूनच अंत्यदर्शनासाठी गर्दी वाढत असून प्रशासनाकडून गर्दी नियंत्रणासाठी योग्य व्यवस्था करण्यात आली आहे. काटेवाडी परिसरासह बारामती शहरातही शोककळा पसरली असून अजित पवार यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.