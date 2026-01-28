व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar निधनाची बातमी कळताच Dhananjay Munde अश्रू अनावर | Baramati, Sakal News

Ajit Pawar Passed Away: महाराष्ट्रासाठी काळा दिवस: प्रशासनावर वचक, पहाटेपासून कामाचा धडाका आणि स्पष्ट निर्णयक्षमतेमुळे ओळखले जाणारे ‘महाराष्ट्राचे दादा’ उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज आपल्यात राहिले नाहीत..

अजित दादा पवार यांच्या अत्यंत दुर्दैवी अपघाताची बातमी समजताच राज्याचे मंत्री धनंजय मुंडे तातडीने बारामतीकडे रवाना झाले. प्रवासादरम्यान आपल्या एका सहकाऱ्याशी बोलताना भावनांचा बांध फुटला आणि धनंजय मुंडे यांना अश्रू अनावर झाले होते. अजित दादा आणि धनंजय मुंडे यांच्यातील नातं केवळ राजकीय नव्हतं, तर ते अतिशय जिव्हाळ्याचं आणि आपुलकीचं होतं. पक्षातील सर्वात लाडका नेता कोण, असा प्रश्न विचारला असता अजित दादा अनेकदा उघडपणे धनंजय मुंडे यांचं नाव घेत असत. त्यामुळे अजित दादांच्या अकाली जाण्याने धनंजय मुंडे यांना झालेलं दुःख किती प्रचंड आहे, हे शब्दांत मांडणं कठीण आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal Media Group
Maharashtra Politics

Related Stories

No stories found.