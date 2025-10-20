व्हिडिओ | Videos

Shivajirao Kardile News: Ajit Pawar यांनी घेतली कर्डीले कुटुंबीयांची भेट, बघा काय म्हणाले? | Sakal News

Ajit Pawar News: भाजपा आमदार शिवाजीराव कर्डीले यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कर्डीले कुटुंबीयांना दिले सांत्वन, महायुतीचा पाठिंबा कुटुंबासोबत असल्याची माहिती देत कर्डीले यांच्या आठवणींना उजाळा दिला..

भाजप आमदार शिवजिराव कर्डीले यांच्या दुःखद निधनानंतर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या कुटुंबीयांची सांत्वनपर भेट घेतली. या भेटीत अजित पवार यांनी कुटुंबीयांना सांत्वना दिली आणि महायुती कुटुंबासोबत असल्याची माहिती देत कर्डीले यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. अजित पवार म्हणाले की, शिवजिराव कर्डीले यांनी समाज आणि जनतेसाठी केलेल्या कार्याची आठवण कायम राहील. त्यांच्या योगदानाला आम्ही कधीही विसरू शकत नाही. या भेटीत भावनिक वातावरण होते, आणि कर्डीले यांच्या कार्याची स्तुती करत अनेकांनी त्यांना आदरांजली वाहिली.

