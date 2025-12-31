व्हिडिओ | Videos

याला म्हणतात राजकारण, Ajit Pawar काहीच न करता फायद्यात | Pune News | Sakal News

Pune News: भाजपकडून तिकीट नाकारलेल्यांची राष्ट्रवादीकडे धाव; जिजाई बंगल्यावर अजित पवारांकडून दणादण पक्षप्रवेश, नव्या उमेदवारांना थेट एबी फॉर्म..

राजकारणात संधी साधणारा टिकतो, याच उक्तीप्रमाणे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये सध्या जोरदार इनकमिंग सुरू आहे. भाजपकडून तिकीट न मिळालेल्या अनेक इच्छुकांनी दुसरा पर्याय म्हणून दादांच्या राष्ट्रवादीत प्रवेश केला आहे. जिजाई बंगल्यावर येणाऱ्या प्रत्येकाला पक्षप्रवेश देत अजित पवारांनी उमेदवारीची कमतरता भरून काढली असून, नव्याने आलेल्यांना थेट एबी फॉर्म देण्यात आले आहेत.

Ajit Pawar
pune
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal

