Ajit Pawar NCP जिल्हाध्यक्ष Pradip Garatkar वादग्रस्त विधान, Dattatray Bharne वर नाव न घेत टीका | Sakal News

अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात पुन्हा एकदा अंतर्गत नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुणे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांच्या वादग्रस्त विधानामुळे पक्षातील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहेत. इंदापूर नगरपरिषदेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित कार्यकर्त्यांच्या सभेत गारटकर यांनी पक्ष नेतृत्वावर आणि कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्यावर नाव न घेता टीका केली. त्यांच्या वक्तव्यामुळे सभेत उपस्थित कार्यकर्त्यांमध्येही खळबळ उडाली. गारटकर यांच्या या वक्तव्यामुळे अजित पवार गटातील एकवाक्यता पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. इंदापूर नगरपरिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गटबाजी आणि अंतर्गत असंतोष उफाळून आल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. पक्ष नेतृत्वाने या प्रकरणाची दखल घेणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.