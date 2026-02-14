व्हिडिओ | Videos

Baramati Airport वर नियमांचे उल्लंघन, वारंवार ऑडिट रिपोर्ट देऊनही कारवाई नाही? | Sakal Media

Ajit Pawar Baramati Plane Crash: बारामती विमानतळावरील गंभीर नियमभंग उघड; Ajit Pawar यांच्या लिअरजेट 45 अपघातानंतर Aircraft Accident Investigation Bureau कडून तपास वेगात, Maharashtra Airport Development Company Limited च्या ऑडिटमध्ये वारंवार अहवाल देऊनही कारवाई न झाल्याचा धक्कादायक खुलासा..

राज्याचे उपमुख्यमंत्री Ajit Pawar यांचे २८ जानेवारी रोजी विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. मुंबईहून बारामतीकडे जात असताना बारामती विमानतळाजवळ Learjet 45 हे खासगी विमान कोसळले. या भीषण दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह एकूण पाच जणांचा मृत्यू झाला. दरम्यान, या अपघाताचा तपास सध्या Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) कडून सुरू आहे. अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर Maharashtra Airport Development Company Limited (MADC) यांनी बारामती विमानतळाचे ऑडिट केले असता काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. ऑडिट अहवालानुसार, बारामती विमानतळावर विविध नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. विशेष म्हणजे, संबंधित त्रुटींबाबत वेळोवेळी अहवाल सादर करूनही आवश्यक ती कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे समोर आले आहे. नेमक्या कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले? सुरक्षाविषयक उपाययोजनांमध्ये कोणत्या त्रुटी आढळल्या? आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे आता तपास अहवालातून समोर येणार आहेत.

