व्हिडिओ | Videos

Ajinkya Vinode: Ajit Pawar यांच्या निकटवर्तीयाच्या मुलावर हल्ला, Bell bottom Hotel मध्ये काय घडलं? | Sakal News

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयाच्या मुलावर जीवघेणा हल्ला; धनंजय विनोदे यांचे पुत्र अजिंक्य विनोदे रेकॉर्डवरील तडीपार गुंडांच्या हल्ल्याचा बळी..

पुण्यातील वाढती गुन्हेगारी पोलिसांसमोर आ वासून उभी आहे. जिल्ह्यातील गुन्हेगारी आटोक्यात आणण्याचं आव्हान पोलिसांसोबत जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याही समोर आहे. पण असं असताना आता त्यांच्याच निकटवर्तीयाच्या मुलावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आलाय. अजित पवार यांचे निकटवर्तीय धनंजय विनोदे यांचे चिरंजीव अजिंक्य विनोदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला झालाय आणि रेकॉर्डवरील तडीपार गुंडांनी हा जीवघेणा हल्ला घडवून आणला. नेमकं काय घडलं पाहा या व्हिडिओच्या माध्यमातून..

