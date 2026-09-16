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Ajit Pawar यांची हुबेहूब प्रतिकृती; गणपती देखाव्यातून आठवणींना उजाळा

पिंपरी-चिंचवडमध्ये यंदाचा गणपती देखावा अजित पवार यांच्या आठवणींमुळे चर्चेत आला आहे. मायक्रोबायोलॉजीचे शिक्षण घेणाऱ्या दर्शन सोनवणे या तरुणाने तब्बल तीन महिने मेहनत घेत अजित पवार यांची हुबेहूब प्रतिकृती साकारली आहे.

पिंपरी-चिंचवडमध्ये यंदाचा गणपती देखावा अजित पवार यांच्या आठवणींमुळे चर्चेत आला आहे. मायक्रोबायोलॉजीचे शिक्षण घेणाऱ्या दर्शन सोनवणे या तरुणाने तब्बल तीन महिने मेहनत घेत अजित पवार यांची हुबेहूब प्रतिकृती साकारली आहे. अजित पवार यांच्या वाढदिवसापासून या प्रतिकृतीच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. या देखाव्यात अजित पवार गणपती बाप्पाला घेऊन येतानाचा प्रसंग साकारण्यात आला असून, त्यांच्या मृत्यूशी संबंधित विमान अपघाताचा प्रसंगही दाखवण्यात आला आहे. गणेशोत्सव आणि अजित पवार यांच्यातील खास नात्याच्या आठवणींना उजाळा देणारा हा देखावा परिसरातील नागरिकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. दर्शन सोनवणे यांच्या कल्पकतेची आणि मेहनतीची परिसरात चर्चा होत आहे. या भावनिक आणि अनोख्या गणपती देखाव्याची संपूर्ण माहिती जाणून घेण्यासाठी पाहा हा विशेष रिपोर्ट.

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