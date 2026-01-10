व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar ची सभा सुरु असतानाच समर्थकांची जोरदार घोषणा, नेमकं काय घडलं? | NCP vs BJP | Jayant Patil | Sakal News

NCP vs BJP: राष्ट्रवादी अजित पवार यांची सांगलीत सभा असतानाच मोठा गोंधळ बघायला मिळाला. नेमकं काय घडलं? बघा व्हिडीओ..

राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांच्या प्रचारसभेत आज अनपेक्षित गोंधळ निर्माण झाला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे भाषण सुरू असतानाच काही वेळासाठी सभेचे वातावरण तणावग्रस्त बनले. हद्दपार उमेदवार आजम काझी यांच्या समर्थकांनी सभास्थळी अचानक घोषणाबाजी सुरू केली. ‘अजितदादा’ समोरच घोषणांचा आवाज वाढू लागल्याने आयोजक आणि पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला.

