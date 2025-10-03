व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar: Satara Government Guest House मध्ये पोहचताच अधिकाऱ्यांना सुनावलं | Sakal News

Ajit Pawar Satara Visit: साताऱ्याच्या नवीन शासकीय विश्रामगृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा अचानक दौरा; पार्किंगमधील तुटलेल्या फरशांची पाहणी करून PWD अधिकाऱ्यांना तात्काळ बदलण्याचे आदेश, अचानक भेटीमुळे प्रशासनात गोंधळ उडाला..

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी साताऱ्याच्या नवीन शासकीय विश्रामगृहाला अचानक भेट दिली. दौऱ्यादरम्यान त्यांनी पार्किंगमधील तुटलेल्या फरशांची तपासणी केली आणि PWD अधिकाऱ्यांना चौकशी करून तात्काळ बदल करण्याचे आदेश दिले. अजित पवारांच्या अचानक भेटीमुळे प्रशासनात जोरदार गोंधळ उडाला आणि तातडीने फरशा बदलण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली.

