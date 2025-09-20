व्हिडिओ | Videos

Ajit Pawar यांची मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना तंबी | NCP Chintan Shibir | Maharashtra Politics | Sakal News

NCP Chintan Shibir Nagpur: अजित पवारांचा पालकमंत्र्यांना कडक इशारा, ‘फक्त शासकीय कार्यक्रमांना हजेरी लावून चालणार नाही, जिल्हाध्यक्ष आणि पदाधिकाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करणार असाल तर मंत्रीपदाची खुर्ची रिकामी करावी लागेल’..

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पक्षाच्या मंत्र्यांना कडक इशारा दिला. काही पालकमंत्री फक्त शासकीय कार्यक्रमांसाठीच जिल्ह्यात जातात, जिल्हाध्यक्ष किंवा पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधत नाहीत, असे ते म्हणाले. आता परिस्थिती बदलली आहे. सोशल मीडियावर प्रत्येक हालचाल टिपली जाते. त्यामुळे बदललेल्या काळासोबत आपणही बदलले पाहिजे,” असा सजगतेचा सल्ला त्यांनी दिला. फक्त झेंडा वंदनापुरते दौरे न करता आमदार, पदाधिकारी, लोकांशी संवाद साधा, त्यांच्या अडचणी जाणून घ्या, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. “ज्यांना हे जमणार नाही त्यांनी खुर्ची सोडावी लागेल,” असा कठोर इशारा अजित पवारांनी दिला.

