Akola News: बाप-लेकीच्या नात्याला काळिमा, १२ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार, काका अन् शेजारचाही नराधम | Sakal News

Akola Crime News: बाप, काका आणि शेजाऱ्याने १२ वर्षाच्या मुलीवर केलेला क्रूर अत्याचार; शाळेतील शिक्षकांना आपल्या वडिलांच्या अत्याचाराची माहिती, बापाच्या नात्याला काळीमा फासणारी घटना.. आरोपींना होणार फाशीची शिक्षा?

अकोल्यात १२ वर्षांच्या मुलीवर बाप, काका आणि शेजाऱ्याने केलेल्या अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. मुलीने शाळेतील शिक्षकांना आपल्या वडिलांच्या अत्याचाराची माहिती दिल्यानंतर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई केली. मुलीच्या वडिलांनी, काकांनी आणि शेजाऱ्याने मिळून मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याचे उघड झाले आहे. पोलिसांनी वडील आणि शेजाऱ्याला अटक केली आहे, तर काका फरार आहे. घटना उघडकीस आल्यावर पोलिसांनी बाल संरक्षण कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. या घटनेने अकोला शहरात खळबळ उडाली असून, नागरिकांमध्ये संताप आहे. आरोपींना कठोर शिक्षा व्हावी अशी मागणी होत आहे. अशी घटना घडू नये म्हणून समाजात जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. आपल्या मुलींचे रक्षण करणे हे प्रत्येक बापाचे कर्तव्य आहे.

Akola
