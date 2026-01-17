व्हिडिओ | Videos

विजयी उमेदवारावर जीवघेणा हल्ला, अकोल्यात काय घडलं? | Akola Election Result | BJP | MIM | Sakal News

Akola Election Result: अकोल्यात निवडणूक निकालानंतर अकोटफैलमध्ये राडा; प्रभाग 2 मधील भाजपचे एकमेव विजयी उमेदवार शरद तुरकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला, वाहनांची तोडफोड-दगडफेक, पोलिसांचा बंदोबस्त व लाठीचार्ज..

अकोल्यात महापालिका निकालानंतर अकोटफैल भागात मोठा राडा झाल्याची घटना समोर आली आहे. प्रभाग क्रमांक 2 मधील भाजपचे विजयी उमेदवार शरद तुरकर यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला. या हल्ल्यात शरद तुरकर गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. ही घटना अकोटफैल पोलीस स्टेशनच्या समोरच घडल्याची माहिती समोर आली असून, हल्ल्यादरम्यान अनेक वाहनांची तोडफोड झाली. तसेच मोठ्या प्रमाणात दगडफेक झाल्याचे व्हिडिओ साम टीव्हीच्या हातात लागले आहेत. या प्रभागात तुरकर हे भाजपचे एकमेव विजयी उमेदवार असून उर्वरित तीन जागांवर एमआयएमचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. विशेष म्हणजे हल्ला भाजपच्या एका गटाकडून झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे. घटनास्थळावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला असून अतिरिक्त कुमकही मागवण्यात आली आहे. समर्थकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना लाठीचार्ज करावा लागल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या अकोटफैल परिसरात तणावपूर्ण शांतता आहे.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Loading content, please wait...
Akola
Bjp
maharashtra
Sakal Newspaper
Sakal
Sakal Media Group
aimim

Related Stories

No stories found.