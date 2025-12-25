Sawarkhed Toll Naka Viral Video: टोल कर्मचाऱ्यांची गुंडगिरी, वाहनचालकाला लाठी-काठीनं मारहाण | Sakal News

अकोला–वाशिम महामार्गावरील सावरखेड टोलनाक्यावर टोल कर्मचाऱ्यांच्या मनमानीचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. टोल भरण्याच्या कारणावरून एका वाहनधारकाला टोलनाक्यावरील कर्मचाऱ्यांनी बेदम मारहाण केल्याची घटना घडली. ही मारहाण लाठीकाठीने करण्यात आल्याचा आरोप असून, संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव येथून अकोल्याकडे येणाऱ्या एका वाहनधारकाला टोल नाक्यावर अडवण्यात आलं. टोलच्या शिल्लक रकमेसंदर्भात वाद झाल्यानंतर टोल कर्मचाऱ्यांनी थेट वाहनधारकावर हल्ला चढवला. लाठीकाठ्यांनी मारहाण करत कर्मचाऱ्यांनी त्याला गंभीर जखमी केल्याचा आरोप केला जात आहे. मात्र, मारहाणीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. दरम्यान, सावरखेड टोलनाक्यावर यापूर्वीही अशा स्वरूपाचे प्रकार घडल्याची माहिती वाहनधारकांकडून दिली जात आहे. टोलनाक्यावरील कंत्राटदार आणि कर्मचारी मनमानी कारभार करत असल्याचा आरोप अनेक वाहनचालकांनी केला आहे. या घटनेमुळे टोल प्रशासनावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं आहे. या प्रकरणी अकोल्यातील पातुर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, व्हायरल व्हिडीओच्या आधारे पोलीस पुढील तपास करत आहेत. या घटनेमुळे महामार्गावरील टोलनाक्यांवरील सुरक्षेचा आणि कर्मचाऱ्यांच्या वर्तणुकीचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.