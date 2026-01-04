व्हिडिओ | Videos

Balasaheb Sarvade Case: Amit Thackeray यांनी सरवदे कुटुंबियांची घेतली भेट, अश्रू अनावर | Solapur | Sakal News

Balasaheb Sarvade Case: बाळासाहेब सरवदे हत्या प्रकरणानंतर सोलापुरात अमित ठाकरे : चारचाकी स्वतः चालवत कुटुंबीयांची भेट, पत्नी व लहान मुलीला धीर देताना भावुक; महाविकास आघाडीकडून भाजपवर थेट आरोप..

मनसे विद्यार्थी सेनेचे नेते बाळासाहेब सरवदे यांच्या हत्येनंतर मनसे नेते अमित ठाकरे यांनी सोलापुरात सरवदे कुटुंबीयांची भेट घेतली. अमित ठाकरे हे स्वतः चारचाकी वाहन चालवत सोलापुरात दाखल झाले. सरवदे यांच्या निवासस्थानी भेटीदरम्यान अमित ठाकरे यांनी त्यांच्या पत्नी आणि लहान मुलीची भेट घेत त्यांना धीर दिला. यावेळी पत्नी आणि चिमुकल्या मुलीला समजावताना अमित ठाकरे भावुक झाले असून त्यांच्या डोळ्यांत अश्रू पाहायला मिळाले. संपूर्ण वातावरण अत्यंत भावनिक झाले होते. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज माघारी घेण्यावरून झालेल्या वादातून बाळासाहेब सरवदे यांची हत्या झाल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणावर महाविकास आघाडीने भारतीय जनता पक्षावर गंभीर आरोप केले आहेत. सरवदे कुटुंबीयांचे सांत्वन करताना अमित ठाकरे यांनी या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरल्याची भावना व्यक्त केली. या घटनेनंतर राजकीय वातावरणही तापले असून पुढील कारवाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

