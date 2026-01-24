व्हिडिओ | Videos

Amol Balwadkar Interview ज्यात हसले, चिडले आणि भावनिकही झाले Chandrakant Patil सगळंच काढलं | Sakal News

Amol Balwadkar Interview: महानगरपालिका प्रभाग क्रमांक ९ मधील गाजलेल्या लढतीत अमोल बालवडकरांचा विजय, लहू बालवाडकरांशी लीड का घटली? चंद्रकांत दादा पाटील आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेचा कसा बसला फटका, विजयानंतरची सविस्तर आणि स्पष्ट प्रतिक्रिया..

महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक ९ मधील चुरशीच्या आणि चर्चेत असलेल्या निवडणुकीत विजय मिळवणारे उमेदवार अमोल बालवडकर यांच्याशी सविस्तर संवाद करण्यात आला आहे. या मुलाखतीत अमोल बालवडकर यांनी निवडणुकीदरम्यान लहू बालवडकर यांच्याशी लीड का कमी झाली, यामागची नेमकी कारणे स्पष्ट केली. तसेच चंद्रकांतदादा पाटील आणि भाजपच्या प्रचार यंत्रणेमुळे प्रचारात कसा फटका बसला, यावरही त्यांनी मोकळेपणाने भाष्य केले. निवडणुकीतील संघर्ष, प्रचारातील अडचणी, विजय मिळाल्यानंतरची भावना आणि पुढील वाटचाल याबाबत अमोल बालवडकर यांनी दिलेली प्रतिक्रिया या व्हिडिओत पाहायला मिळणार आहे.

