‘आता मला कसली भिती नाही’ Amol Balwadkar यांचा Exclusive Interview | Pune Election | NCP | Ajit Pawar | Sakal News

Pune Election: पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपने तिकीट कापल्यानंतर अमोल बालवडकर यांचा अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश; उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर विशेष मुलाखतीत पक्षांतर, राजकारण आणि पुण्याच्या विकासावर सविस्तर भाष्य..

पुणे महापालिका निवडणुकीत भाजपकडून उमेदवारी नाकारल्यानंतर अमोल बालवडकर यांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला आहे. भाजपचे तिकीट कापल्याने नाराज झालेल्या बालवडकरांना राष्ट्रवादीकडून उमेदवारी जाहीर करण्यात आली. उमेदवारी मिळाल्यानंतर अमोल बालवडकर यांनी सकाळ माध्यमसमूहाच्या विशेष मुलाखतीत आपली भूमिका स्पष्ट केली. या मुलाखतीत त्यांनी भाजपमधील अनुभव, पक्षांतरामागील कारणे तसेच आगामी निवडणूक रणनीतीवर भाष्य केले. यासोबतच पुणे शहराच्या विकासासंबंधी आणि स्थानिक प्रश्नांवरही त्यांनी आपले मत मांडले. पाहा व्हिडिओ..

