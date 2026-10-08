'नाना म्हणजे धाकटा भाऊच!'; ५० वर्षांच्या नाटकातील अन् चित्रपटातील मैत्रिपूर्ण आठवणींना उजाळा

ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्याबाबत पसरलेल्या निधनाच्या वृत्तावर कलाविश्वातील दिग्गजांकडून भावूक प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. ज्येष्ठ अभिनेते आणि दिग्दर्शक अमोल पालेकर नानांच्या आठवणी सांगताना अत्यंत भावूक झाले. "दीड दिवसांपूर्वीच माझा नानांशी फोनवर संवाद झाला होता अन् आज ही बातमी ऐकायला मिळत आहे..." अशा शब्दांत त्यांनी आपला संताप आणि दुःख व्यक्त केले. रंगभूमीपासून सुरू झालेल्या त्यांच्या प्रवासात नाना पाटेकर नेहमीच एका धाकट्या भावासारखे खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले, अशी भावनिक आठवण अमोल पालेकरांनी सांगितली. 'थोडसं वेगळं' असो किंवा प्रायोगिक नाटक, नानांनी नेहमीच मैत्री आणि नात्यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले. चित्रपटसृष्टीतील या दोन दिग्गजांमधील आपुलकी आणि प्रेमाचे हे नाते नेहमीच प्रेरणादायी ठरले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.